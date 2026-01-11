На Западе рассказали об одной из целей операции США в Венесуэле

Reuters: Одной из целей операции США в Венесуэле было послать сигнал Китаю

Одной из целей операции США в Венесуэле было послать сигнал Китаю, что от Америки необходимо держаться подальше, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, времена, когда Пекин предоставлял Каракасу кредиты и финансирование в обмен на нефть по выгодным ценам, закончились.

Опрошенные агентством аналитики полагают, что захват президента США Николаса Мадуро подтвердил ограниченные возможности КНР влиять на ситуацию в западном полушарии.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. «Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.