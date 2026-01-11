Девять человек пострадали в ДТП в Карелии

Среди пострадавших в ДТП на автодороге «Кола» в Карелии оказались пятеро детей

Пожарные оказали помощь девяти людям, пострадавшим в ДТП на автодороге «Кола». Об этом сообщил Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в Telegram-канале.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 22:26 10 января. Столкнулись два легковых автомобиля, среди девяти пострадавших оказалось пятеро детей.

На место происшествия выехало отделение ПЧ-35 по охране города Олонец, пожарные обеспечили проезд автомобилей на трассе и транспортировали пострадавших в машины скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле.

Ранее микроавтобус и фура столкнулись на трассе в Красноярском крае. В момент ДТП в микроавтобусе находились 12 пассажиров, пятеро из которых, включая двоих детей, госпитализированы.