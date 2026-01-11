На Украине отказались показывать фильм о Мазепе из-за Джигурды

На Украине запретили показывать фильм о Мазепе из-за участия Джигурды

Госагентство Украины по вопросам кино запретило показывать фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из-за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, исполнившего в картине роль шведского короля. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство сослалось на приказ украинского Минкульта «О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности», в котором числится Джигурда.

В список запрещенных к показу на Украине фильмов также внесли картины с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева — «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза, «Довод» Кристофера Нолана и «Терминал» Стивена Спилберга.

Ранее украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины из-за клипа певицы Валерии, снятого на фоне городских развалин.