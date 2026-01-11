Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 11 января 2026Бывший СССР

На Украине отказались показывать фильм о Мазепе из-за Джигурды

На Украине запретили показывать фильм о Мазепе из-за участия Джигурды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Госагентство Украины по вопросам кино запретило показывать фильм украинского режиссера Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе. Новая версия» из-за участия в нем российского актера Никиты Джигурды, исполнившего в картине роль шведского короля. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство сослалось на приказ украинского Минкульта «О дополнении перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности», в котором числится Джигурда.

В список запрещенных к показу на Украине фильмов также внесли картины с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева — «Телохранитель киллера» Патрика Хьюза, «Довод» Кристофера Нолана и «Терминал» Стивена Спилберга.

Ранее украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины из-за клипа певицы Валерии, снятого на фоне городских развалин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские генералы выступили против одного приказа Трампа. Чем их не устроило стремление президента США захватить Гренландию?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    На Украине отказались показывать фильм о Мазепе из-за Джигурды

    Плющенко раскритиковал форму вернувшейся в его группу фигуристки Костылевой

    Великобритании и Франции предсказали войну с Россией

    Россиянам дали советы по подготовке к первому рабочему дню после праздников

    Пленный украинский военный назвал способ закончить конфликт за сутки

    Стала известна судьба пропавшего в Кемеровской области подростка

    Защита Елены Блиновской обжаловала приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok