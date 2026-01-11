Реклама

04:36, 11 января 2026

Миллионы экземпляров Библий скупили в одной стране

The Guardian: В Британии зарегистрировали рекорд за счет продажи 6,3 млн Библий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nick Oxford / Reuters

За 2025 год в Великобритании скупили порядка 6,3 миллиона экземпляров Библий, что стало наивысшим показателем за всю историю ведения подсчетов. О регистрации рекорда продаж сообщили в издательстве SPCK Group, передает The Guardian.

«Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения. Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство», — сделал вывод исполнительный директор издательства Сэм Ричардсон.

Он полагает, что молодые люди начали активнее интересоваться религией благодаря мировым политическим и социальным переменам и развитию искусственного интеллекта.

По данным газеты, продажи повысились на 134 процента в сравнении с 2019 годом. Число прихожан молодого возраста выросло в церквях с 4 процентов в 2018 году до 16 процентов в 2024 году.

Ранее кровавые дожди, прошедшие недавно на Ближнем Востоке, назвали знамением о приближении конца света. Все дело в том, что они упоминаются в Новом завете.

