Кровавые дожди на Ближнем Востоке назвали знамением о конце света

Daily Mail: Кровавые дожди, прошедшие 16 декабря, назвали знамением конца света

Кровавые дожди, прошедшие недавно на Ближнем Востоке, упоминаются в Новом завете. Об этом сообщает Daily Mail

Издание пишет, что реки и водоемы, окрасившиеся в кровавый цвет, в Библии названы одним из знамений конца света. В частности, о них говорится в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова.

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь Откровение Иоанна Богослова

Ранее сообщалось, что 16 декабря на иранском острове Ормуз прошли ливни, окрасившие часть побережья в багровый цвет. Необычное природное явление связано с высоким содержанием оксида железа в почве.