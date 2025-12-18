Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:10, 18 декабря 2025Из жизни

Кровавые дожди на Ближнем Востоке назвали знамением о конце света

Daily Mail: Кровавые дожди, прошедшие 16 декабря, назвали знамением конца света
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Daily Mail

Кровавые дожди, прошедшие недавно на Ближнем Востоке, упоминаются в Новом завете. Об этом сообщает Daily Mail

Издание пишет, что реки и водоемы, окрасившиеся в кровавый цвет, в Библии названы одним из знамений конца света. В частности, о них говорится в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова.

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь

Откровение Иоанна Богослова
Материалы по теме:
Посыпали пеплом Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Посыпали пепломНеобратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
25 сентября 2017
Взрывной эффект. Планету ждет крупнейшее извержение вулкана. Готово ли к этому человечество?
Взрывной эффект.Планету ждет крупнейшее извержение вулкана. Готово ли к этому человечество?
7 октября 2022

Ранее сообщалось, что 16 декабря на иранском острове Ормуз прошли ливни, окрасившие часть побережья в багровый цвет. Необычное природное явление связано с высоким содержанием оксида железа в почве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

    Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

    Стало известно о планах Мерца удовлетворить требование Бельгии по российским активам

    Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

    Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

    Депутат Рады рассказал о касающемся Трампа желании Зеленского

    Клебо прояснил позицию по допуску российских лыжников до международных стартов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok