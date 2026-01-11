Названы способы безболезненно адаптироваться к работе после праздников

Невролог Панков: Корректировать режим сна в праздники стоит плавно

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков назвал простые правила, соблюдение которых поможет безболезненно адаптироваться к рабочему ритму после праздников. Свои рекомендации он дал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Чтобы вернуться к привычному образу жизни, в первую очередь необходимо нормализовать режим сна, так как его нарушение способно приводить не только к бессоннице, но и повысить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Кроме того, сбитый режим сна способен негативно влиять на концентрацию внимания и память», — рассказал врач.

Чтобы восстановить режим, он посоветовал плавно корректировать время засыпания и утреннего подъема, ежедневно передвигая его на 15-30 минут. Это стоит делать, пока не удастся установить подходящий график, при котором разница во времени пробуждения между рабочим и выходным днем будет составлять не более двух часов. Кроме того, как отметил Панков, за час до сна необходимо по возможности откладывать дела, которые провоцируют стресс, и переставать использовать гаджеты.

Также, по его словам, восстановить режим помогут сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки. При этом для хорошего эмоционального состояния после праздников необходимо ежедневно делать то, что доставляет радость, например, общаться с близкими, слушать музыку или заниматься каким-либо хобби.

Ранее старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях. По ее мнению, правильно подобранная подушка может значительно улучшить сон.