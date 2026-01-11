Реклама

18:03, 11 января 2026

Нетаньяху поддержал протестующих в Иране

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал протесты в Иране борьбой за свободу
Андрей Шеньшаков
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал массовые протесты, которые бушуют в эти дни в Иране. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

Глава правительства страны заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией и пообещал наладить отношения с Ираном в случае смены власти.

«Народ Израиля и весь мир восхищаются невероятным героизмом граждан Ирана. Мы все надеемся, что персидский народ освободится от тирании. Когда этот день настанет, мы вновь станем верными партнерами», — заявил премьер.

Ранее стало известно, что протесты в Иране являются новым этапом войны Израиля и США против исламской республики с целью ее дестабилизации.

