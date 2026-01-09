Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 9 января 2026Мир

Протесты в Иране назвали второй фазой войны с Израилем

В Иране протесты назвали новым этапом войны с Израилем и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Протесты в Иране являются новым этапом войны Израиля и США против исламской республики с целью ее дестабилизации. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин, передает ТАСС.

«События прошлой ночи — вторая фаза войны Израиля и [президента США Дональда] Трампа с Ираном», — объяснил он.

По словам Машаллы Шамсольваезины, противники Ирана лишь сменили тактику и пытаются дестабилизировать страну изнутри. Он назвал протесты прямым продолжением военных действий в июне 2025 года, возложив ответственность на них на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о заинтересованности Соединенных Штатов в беспорядках в исламской республике. По его мнению, «кучка неопытных и недальновидных людей» лишь действует в угоду президенту Трампу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Священник РПЦ высказался о популярной у россиян практике родов за границей

    В России показали фигурки Мадуро и его жены в образах супергероев

    Протесты в Иране назвали второй фазой войны с Израилем

    Сын Кадырова обратился к Зеленскому и пообещал привезти его в Чечню

    В России ответили на призыв Каллас ввести новые санкции в ответ на применение «Орешника»

    Два украинских министра подали в отставку

    Сносом здания НИИ в Петербурге заинтересовался Бастрыкин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok