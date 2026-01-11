Реклама

Нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ

Нидерландский наемник покинул ВСУ из-за нацистских приветствий
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marharyta Fal / Frontliner / Getty Images

Бывший нидерландский наемник Хендрик рассказал о нацистских порядках в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Воспоминаниями он поделился с изданием De Telegraaf.

По словам Хендрика, командование его полка каждое утро отдавало военным нацистское приветствие. Он утверждает, что не хотел иметь с этим ничего общего и был такой не один. «Несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие», — вспоминает мужчина.

В публикации отмечается, что бывший наемник осознал, что ему больше не место на Украине.

Ранее сообщалось, что решение командования ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту среди наемников.

