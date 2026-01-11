Политтехнолог объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

Политтехнолог Маркелов: На Украине придали мемность цвету ногтей Зеленской

В потоке новостей про красный цвет ногтей первой леди Украины Елены Зеленской нет никакого политического подтекста и этот прием не мог быть спланирован заранее, считает политтехнолог Сергей Маркелов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что маникюр жены Зеленского стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов и возмутил украинцев. В соцсетях подвергли первую леди критике и посчитали новости подобного рода на фоне тяжелой ситуации на Украине лицемерием и отрывом от реальности.

Эксперт отметил, что в настоящее время политический маркетинг строится на отсеивании шквала новостей, поэтому тот или иной инфоповод часто становится отдельной темой для обсуждения случайно. Также он добавил, что «мемность» ногтям Зеленской придали уже задним числом, когда стало понятно, что маникюр жены президента вызвал такую бурную реакцию.

«Что-то выстрелило, чего сами не ждали создатели. Идет фильтрация и как бы смотрят, что зацепило, и тогда задним числом начинают объяснять. В какофонии вокруг первой леди Украины идет абсолютно не структурированная, с точки зрения политтехнологии, информация. И объяснение, почему выстрелила новость именно про смену цвета, остается в сфере казуистики — беспричинности», — отметил Маркелов.

Эксперт выразил предположение, что сама Елена Зеленская, как и ее пиарщики, не знают, почему новость о красных ногтях стала находить столько интерпретаций. Он также указал, что на сегодня нет системного проекта «жены Зеленского». По словам Маркелова, инфоповод о маникюре так удачно упаковался в мифологию общественного сознания по той причине, что произошла смена привычного на неожиданное, учитывая, что традиционными цветами Украины являются синий и желтый.

Ранее Елену Зеленскую обвинили причастности к коррупционному скандалу в стране. Отмечалось, что она упоминается в аудиозаписях по так называемому делу бизнесмена Тимура Миндича.