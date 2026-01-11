Реклама

Россия
22:17, 11 января 2026Россия

Раскрыта личность погибшей после ночной атаки ВСУ

Погибшей после атаки дронов ВСУ на Воронеж оказалась учительница русского языка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Бедняк / РИА Новости

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж от полученных ранений умерла учительница русского языка и литературы школы № 84 Дина Дубинина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба воронежской администрации.

«За время преподавательской деятельности она зарекомендовала себя творческим, эрудированным педагогом, ответственным, надежным сотрудником, наставником для молодых специалистов, отзывчивым классным руководителем», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». Сообщалось, что над городом прогремели около 20 взрывов. Атаку на регион позднее подтвердил глава области.

