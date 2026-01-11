Россиян предупредили о риске инфаркта из-за храпа

Каптюшина: Храп вызывает серьезные проблемы с дыханием, увеличивая риск инфаркта

Храп может усиливать риск инфарктов и инсультов во сне. Об этом россиян предупредила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Виктория Каптюшина, ее комментарий приводится в Telegram-канале Министерства здравоохранения Челябинской области.

«Храп — это не просто неприятный звук. Зачастую он сигнализирует о серьезных проблемах с дыханием во сне, вплоть до синдрома обструктивного апноэ», — пояснила специалист.

По данным Минздрава региона, храп, который является следствием синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), вызывающего остановки дыхания во сне, опасен по нескольким причинам. Среди них: кислородное голодание, повышение артериального давления, риск инфарктов и инсультов, снижение концентрации внимания и общее ухудшение качества жизни.

Отмечается, что в борьбе с храпом помогает снижение веса (потеря массы тела минимум на 5-10 процентов), отка от курения и алкоголя, увлажнение воздуха, сон в позе на боку и выполнение специальных упражнений, укрепляющих мышцы глотки и гортани.

