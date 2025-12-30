Врач призвал ужинать в определенное время для профилактики проблем с сердцем

Ужинать необходимо в определенное время, чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем, заявил диетолог Луис Замора. Его слова передает издание El Español.

Как заверил специалист, для профилактики инфаркта и инсульта ужинать необходимо до 20 часов. «Ужин после 21 часа связан с повышением риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 28 процентов», — предупредил Замора. Также он призвал не ложиться спать на пустой желудок.

Диетолог добавил, что существует также оптимальное время для завтрака. По его мнению, первый прием пищи должен происходить не позднее восьми утра, поскольку именно в это время организм уже активен, гормональный фон сбалансирован, а уровень кортизола находится на пике.

«У людей, которые завтракают до восьми часов, а ужинают до 20 часов, есть своего рода страховка жизни», — добавил Замора.

