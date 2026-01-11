Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 11 января 2026Россия

Симоньян заявила о смене «вывески эпохи» из-за действий США в Венесуэле

Симоньян: В результате действий США в Венесуэле в мире сменилась вывеска эпохи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В результате действий американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы произошла смена «вывески эпохи», заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

По ее словам, каждые 200-300 лет происходит смена «вывесок эпох». Как уточнила журналист, в прошлый раз это произошло после Второй мировой войны.

По мнению Симоньян, на «вывеске» было написано «права человека», «свобода слова», «уважение к меньшинствам», а сейчас в Венесуэле смеются над этими словами. Новое название эпохи главный редактор охарактеризовала фразой из басни русского писателя Ивана Крылова.

«Начиная с этого года, эпоха у нас называется вот так: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого "свободного мира"», — подчеркнула она.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиянам все сложнее попасть в Европу. Какие трудности их ждут в 2026 году и какие страны все еще дают визы?

    Симоньян заявила о смене «вывески эпохи» из-за действий США в Венесуэле

    Симоньян сравнила Трампа и Линкольна

    Россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире

    Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

    Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok