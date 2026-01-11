Симоньян заявила о смене «вывески эпохи» из-за действий США в Венесуэле

Симоньян: В результате действий США в Венесуэле в мире сменилась вывеска эпохи

В результате действий американского президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы произошла смена «вывески эпохи», заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает «Россия 1».

По ее словам, каждые 200-300 лет происходит смена «вывесок эпох». Как уточнила журналист, в прошлый раз это произошло после Второй мировой войны.

По мнению Симоньян, на «вывеске» было написано «права человека», «свобода слова», «уважение к меньшинствам», а сейчас в Венесуэле смеются над этими словами. Новое название эпохи главный редактор охарактеризовала фразой из басни русского писателя Ивана Крылова.

«Начиная с этого года, эпоха у нас называется вот так: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого "свободного мира"», — подчеркнула она.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.