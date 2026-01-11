Симоньян сравнила Трампа и Линкольна

Симоньян: Трамп по амбициям и тяге к созданию нового похож на Линкольна

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила президента США Дональда Трампа с 16-м американским лидером Авраамом Линкольном в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, Трамп не является даже Рональдом Рейганом — 40-м президентом США, равно как и не дотягивает до Кеннеди, 35-го президента.

«Трамп по своим амбициям о перемалывании всего, на что он пришел, и создании чего-то нового — это Линкольн. Получится у него или нет, я не знаю. Хорошо ли это для американцев? Для американцев, конечно, хорошо. Хорошо ли это для остального мира? Не очень», — отметила Симоньян, добавив, что Трамп из тех американцев, которые «построили» страну.

Ранее Симоньян отреагировала на слова Трампа, который отругал американскую газету New York Times и назвал ее врагом народа. «А говорят, термин "враг народа" — чисто советское изобретение». — поиронизировала медиаменеджер. Она также обратила внимание на то, что слова «враг народа» в публикации Трампа написаны крупными буквами.