12:18, 23 декабря 2025

Симоньян поиронизировала над словами Трампа о врагах народа

Симоньян поиронизировала над словами Трампа, который назвал NYT врагом народа
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова президента США Дональда Трампа, который отругал американскую газету New York Times (NYT) и назвал ее врагом народа. Комментарий она разместила в Telegram-канале.

«А говорят, термин "враг народа" — чисто советское изобретение». — поиронизировала медиаменеджер. Она также обратила внимание на то, что слова «враг народа» в публикации Трампа написаны крупными буквами.

Президент США 23 декабря в своем посте в соцсети TruthSocial раскритиковал NYT, обвинив ее в публикации фейков и намеренном искажении информации. Он также заявил, что издание представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности США. «Нужно что-то сделать и остановить их (...) радикально левое, дестабилизирующее поведение. Они — истинный враг народа!» — добавил он.

В ноябре Трамп возмутился из-за статьи в NYT о своем старении и обозвал издание «бульварной газетенкой». В материале утверждалось, что президенту США становится все сложнее поддерживать образ энергичного политика из-за преклонного возраста.

