Возмущенный статьей о собственном старении Трамп назвал американскую газету врагом народа

Президент США Трамп назвал издание NYT бульварной газетенкой и врагом народа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times (NYT) за статью о себе и назвал газету врагом народа. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп отреагировал на материал под заголовком «Сокращение рабочего дня, признаки усталости: Трамп сталкивается с реалиями старения на посту президента», написанный репортером NYT Кэти Роджерс. В статье утверждается, что ему становится все сложнее поддерживать образ энергичного политика из-за преклонного возраста.

Президент США возмутился содержанием материала и заявил, что приведенные в нем суждения не соответствуют действительности. «Они знают, что это неправда. (...) Эта бульварная газетенка — настоящий враг народа. Автор статьи Кэти Роджерс, которой поручено писать обо мне только плохое, — третьесортный репортер, она уродлива как внутри, так и снаружи», — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, благодаря недавно пройденным обследованиям он знает, что находится в хорошей физической форме. Трамп добавил, что он также успешно прошел тест на когнитивные способности. Политик заключил, что, если он начнет терять силы, это случится нескоро.

Ранее Трамп ответил журналистке фразой «тихо, свинка». Уточнялось, что сотрудница прессы задала ему вопрос о файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

