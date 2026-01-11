Реклама

США показали кадры массированных ударов по позициям ИГ в Сирии

Опубликовано видео массированных ударов США по позициям ИГ в Сирии
Юлия Мискевич
В рамках операции «Удар Соколиный глаз» Центральное командование США нанесло массированные авиаудары по позициям «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Кадры опубликовала пресс-служба командования в соцсети X.

В публикации подчеркивается, что удары были нанесены по позициям ИГИЛ по всей Сирии «в рамках постоянной приверженности искоренению исламского терроризма».

Ранее сообщалось, что боеголовки по меньшей мере четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами (ВС) США по боевикам террористической группировки «Исламское государство».

