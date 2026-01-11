США показали кадры массированных ударов по позициям ИГ в Сирии

В рамках операции «Удар Соколиный глаз» Центральное командование США нанесло массированные авиаудары по позициям «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Кадры опубликовала пресс-служба командования в соцсети X.

В публикации подчеркивается, что удары были нанесены по позициям ИГИЛ по всей Сирии «в рамках постоянной приверженности искоренению исламского терроризма».

