02:09, 11 января 2026

Часть боеголовок запущенных США по ИГ Tomahawk не сдетонировали

Четверть боеголовок запущенных США по ИГ в Нигерии Tomahawk не сдетонировали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Боеголовки по меньшей мере четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами (ВС) США по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии в декабре 2025 года, не сдетонировали. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным газеты, причины этого остаются неясными. В разговоре с изданием эксперты отметили, что это может быть как механическая неисправность боеголовок, так и решение командования таким образом обезвредить уже находящиеся в полете ракеты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сказал президенту России Владимиру Путину, что Киеву, слава Богу, не были переданы ракеты Tomahawk.

