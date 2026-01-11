«Взгляд»: Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот»

Украинский лидер Владимир Зеленский готовит для президента США Дональда Трампа «экономический анекдот». Об этом говорится в статье издания «Взгляд».

В статье подчеркивается, что «экономическим анекдотом» являются две инициативы Зеленского: о восстановлении Украины после конфликта и о свободной торговле с США. Первая идея подразумевает привлечение 800 миллиардов долларов в течение 10 лет, а вторая — нулевые торговые пошлины.

«Чтобы понять фантастичность суммы, о которой просит Зеленский: годовой бюджет Пентагона — 900 миллиардов долларов, а годовая прибыль Apple — около 400 миллиардов. Запрашивая 800 миллиардов, офис Зеленского, видимо, надеется, что Штаты оставят армию без финансирования на год или заставят Тима Кука два года работать бесплатно», — отметил экономист Иван Лизан.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что США и Украина подпишут соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. По данным издания, договор предусматривает привлечение на Украину 800 миллиардов долларов в течение десяти лет.