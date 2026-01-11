Стало известно о подозрениях НАБУ в адрес депутатов Верховной Рады

Блогер Шарий: НАБУ заподозрило депутатов Рады в извлечении выгоды из голосований

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заподозрило нескольких десятков депутатов Верховной рады в извлечении выгоды из голосований в парламенте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шарий сообщил, что вскоре подозрения в адрес примерно 40 украинских парламентариев могут получить официальные обвинения от ведомства.

«На сегодня подозрения вручены пятерым. В общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов, которые получили деньги за голосование в помещении, которое принадлежало Киселю», — написал блогер.

Известно, что сейчас НАБУ проводит следственные мероприятия в отношении депутата Юрия Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.

Ранее стало известно, что близкий к другу президента Украины Владимира Зеленского основателю студии «Квартал-95» Сергею Шефиру депутат Верховной Рады Юрий Кисель является целью обысков антикоррупционного бюро.