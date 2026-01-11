Реклама

11:17, 11 января 2026Силовые структуры

Стала известна судьба пропавшего в Кемеровской области подростка

СК: Тело пропавшего в Кемеровской области подростка нашли на улице Проектной
Поиски подростка, исчезнувшего 8 января 2026 года в Прокопьевске, закончились. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу.

По его информации, тело пропавшего нашли 10 января 2026 года на улице Проектной. В настоящее время следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Силовики напомнили, что заявление о безвестном исчезновении 17-летнего подростка поступило в правоохранительные органы 9 января 2026 года. Было установлено, что 8 января несовершеннолетний вышел из автомобиля своего знакомого на улицу и пропал.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени вышел показать машину покупателям и бесследно исчез. По словам родственников, мужчина с неизвестными уехал якобы «на проверку автомобиля» и больше не вернулся. Через некоторое время выяснилось, что в Екатеринбурге кто-то пытается показать потенциальному покупателю Kia Optima, похожую на машину пропавшего.

