Стала известна судьба пропавшего в Кемеровской области подростка

СК: Тело пропавшего в Кемеровской области подростка нашли на улице Проектной

Поиски подростка, исчезнувшего 8 января 2026 года в Прокопьевске, закончились. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу.

По его информации, тело пропавшего нашли 10 января 2026 года на улице Проектной. В настоящее время следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Силовики напомнили, что заявление о безвестном исчезновении 17-летнего подростка поступило в правоохранительные органы 9 января 2026 года. Было установлено, что 8 января несовершеннолетний вышел из автомобиля своего знакомого на улицу и пропал.

