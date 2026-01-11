Реклама

Трамп рассказал о шаге Венесуэлы в отношении политзаключенных

Трамп: Венесуэла начала выпускать политических заключенных по требованию США
Юлия Мискевич
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Венесуэла начала выпускать политических заключенных по требованию США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я надеюсь, что эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что должны были сделать. Я надеюсь, они никогда этого не забудут! Если они это сделают, это не пойдет им на пользу», — написал глава Белого дома.

3 января лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявляла, что «наведет порядок и освободит политических заключенных» в стране.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране для того, чтобы защитить нефтяные доходы Венесуэлы, которые хранятся на счетах Министерства финансов США.

