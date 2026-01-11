Реклама

12:33, 11 января 2026

Умер автор песен из «Губки Боба» и «Семейки Аддамс» Гай Мун

Композитор и автор культовых саундтреков Гай Мун ушел из жизни в возрасте 63 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Speech Bubble w/Butch Hartman / YouTube

Известный композитор Гай Мун, автор саундтреков для «Губки Боба Квадратные Штаны» и «Семейки Аддамс», ушел из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Лауреат премии «Эмми» и многолетний композитор Nickelodeon умер в больнице Лос-Анджелеса. 8 января Мун был срочно госпитализирован с места ДТП: его сбила машина в пригороде. Медикам не удалось спасти жизнь музыканту, травмы оказались слишком серьезными.

Более 20 лет Гай писал музыку к детским проектам и мультсериалам, также он является автором композиций к фильмам «Приключения Рокки и Бульвинкля» и «Дэнни призрак».

Незадолго до Нового года стало известно, что скончался 100-летний композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин.

