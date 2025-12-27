Скончался композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин

Скончался 100-летний композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин, об этом сообщило генеральное консульство России в Бонне.

В последние годы жизни музыкант проживал в Мюнхене. Он является автором более трех тысяч произведений, в том числе его песни исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие известные артисты.

Во время блокады Ленинграда Александр Мерлин состоял в отрядах самообороны, в 1943 году он был призван в Красную армию и служил на Дальнем востоке, в 1945 году участвовал в боях против Японии.

«Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека. Будем хранить о нем память», — отметили в генконсульстве.

