Культура
23:50, 27 декабря 2025Культура

Скончался 100-летний композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Мерлин

Александр Мерлин. Фото: Telegram-канал Генконсульства России в Бонне

Скончался 100-летний композитор и ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин, об этом сообщило генеральное консульство России в Бонне.

В последние годы жизни музыкант проживал в Мюнхене. Он является автором более трех тысяч произведений, в том числе его песни исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие известные артисты.

Во время блокады Ленинграда Александр Мерлин состоял в отрядах самообороны, в 1943 году он был призван в Красную армию и служил на Дальнем востоке, в 1945 году участвовал в боях против Японии.

«Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека. Будем хранить о нем память», — отметили в генконсульстве.

Ранее стало известно, что скончался советский и российский дипломат, бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний.

