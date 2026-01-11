В Казахстане умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова

Одна из самых пожилых жительниц России, Нафиза Жарылгапова, скончалась в Казахстане, достигнув возраста 112 лет. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ».

«Она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — говорится в сообщении.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова появилась на свет 1 июля 1914 года в казахской семье. Большая часть ее жизни прошла в Оренбуржье, а несколько последних лет она проживала в Самарской области вместе с семьей своей внучки. Как сообщала пресс-служба правительства Самарской области, Жарылгапова воспитала пятерых детей, стала бабушкой для 24 внуков, обладательницей 52 правнуков и 32 праправнуков.

Ранее в Ярославской области не стало 114-летней Клавдии Гадючкиной, которая считалась самой старой женщиной в России. Долгожительница умерла 29 ноября 2025 года. Сама Гадючкина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года. В эту дату ее традиционно поздравляли в регионе. Областные и городские сообщества в социальных сетях писали, что женщине исполнилось 116 лет.