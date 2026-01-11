Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 11 января 2026Россия

Умерла одна из старейших жительниц России

В Казахстане умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Одна из самых пожилых жительниц России, Нафиза Жарылгапова, скончалась в Казахстане, достигнув возраста 112 лет. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ».

«Она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — говорится в сообщении.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова появилась на свет 1 июля 1914 года в казахской семье. Большая часть ее жизни прошла в Оренбуржье, а несколько последних лет она проживала в Самарской области вместе с семьей своей внучки. Как сообщала пресс-служба правительства Самарской области, Жарылгапова воспитала пятерых детей, стала бабушкой для 24 внуков, обладательницей 52 правнуков и 32 праправнуков.

Ранее в Ярославской области не стало 114-летней Клавдии Гадючкиной, которая считалась самой старой женщиной в России. Долгожительница умерла 29 ноября 2025 года. Сама Гадючкина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года. В эту дату ее традиционно поздравляли в регионе. Областные и городские сообщества в социальных сетях писали, что женщине исполнилось 116 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Зеленский потребовал от Европы отдать резервы ракет ПВО

    Раскрыта личность погибшей после ночной атаки ВСУ

    На Западе рассказали об одной из целей операции США в Венесуэле

    Экс-президент Франции предрек конец НАТО после одного события

    В США назвали длительность переходного периода под американским управлением в Венесуэле

    Умерла одна из старейших жительниц России

    Стало известно о неэффективной работе ГУР Украины при Буданове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok