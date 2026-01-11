Реклама

В МИД отреагировали на новые атаки ВСУ на регионы России

Захарова заявила о нацистской сущности Киева после новых ударов по регионам РФ
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Киевский режим снова продемонстрировал свою бесчеловечную и нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление», — заявила Захарова.

Известно, что в ходе массированной атаки со стороны ВСУ 10 января были затронуты сразу несколько регионов РФ: Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. По данным Минобороны страны, всего было выпущено 33 беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на Воронеж при помощи беспилотников, предпринятая Киевом в ночь на воскресенье, 11 января, стала одной из самых сильных с начала спецоперации (СВО).

