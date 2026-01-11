В МИД отреагировали на новые атаки ВСУ на регионы России

Захарова заявила о нацистской сущности Киева после новых ударов по регионам РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам РФ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«Киевский режим снова продемонстрировал свою бесчеловечную и нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление», — заявила Захарова.

Известно, что в ходе массированной атаки со стороны ВСУ 10 января были затронуты сразу несколько регионов РФ: Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. По данным Минобороны страны, всего было выпущено 33 беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на Воронеж при помощи беспилотников, предпринятая Киевом в ночь на воскресенье, 11 января, стала одной из самых сильных с начала спецоперации (СВО).