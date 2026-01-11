Реклама

Власти назвали атаку ВСУ на российский регион одной из самых мощных с начала СВО

Анастасия Алимпиева
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж при помощи беспилотников, предпринятая Киевом в ночь на воскресенье, 11 января, стала одной из самых сильных с начала спецоперации (СВО). Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Вчера наш город подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников», — высказался он, добавив, что противник нанес удары по максимальному числу гражданских объектов.

Также глава региона сообщил печальную новость. Он доложил о смерти пострадавшей при ночной атаке молодой местной жительницы, которой не стало в больнице. Гусев уточнил, что ее увезли в реанимацию после того, как обломки дрона упали на частный дом. Медики не смогли ей помочь.

