Владелец клуба шестой английской лиги купил его в запое

Владелец ФК «Мэклсфилд» из шестой английской лиги Роберт Сметхерст признался, что купил клуб после четырехдневного запоя. Воспоминаниями он поделился в беседе с The Sun.
«Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Самое смешное, что я не могу этого вспомнить. Но посмотрите, где мы сейчас», — признался Сметхерст.
Он отметил, что по окончании сезона отметит с командой победу над обладателем Кубка Англии «Кристал Пэлас» (Лондон) поездкой на Ибицу.
10 января «Мэклсфилд» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в третьем раунде Кубка Англии.
