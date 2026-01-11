Владелец клуба шестой английской лиги купил его в запое

Владелец ФК «Мэклсфилд» признался, что купил клуб в запое

Владелец ФК «Мэклсфилд» из шестой английской лиги Роберт Сметхерст признался, что купил клуб после четырехдневного запоя. Воспоминаниями он поделился в беседе с The Sun.

«Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Самое смешное, что я не могу этого вспомнить. Но посмотрите, где мы сейчас», — признался Сметхерст.

Он отметил, что по окончании сезона отметит с командой победу над обладателем Кубка Англии «Кристал Пэлас» (Лондон) поездкой на Ибицу.

10 января «Мэклсфилд» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в третьем раунде Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что лондонский футбольный клуб «Челси» определился с кандидатурой нового главного тренера. На эту должность назначен Лиам Росеньор.