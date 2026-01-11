Реклама

Власти Воронежа рассказали о состоянии пострадавшей из-за атаки дрона

Кирилл Луцюк
Врачи не смогли спасти молодую жительницу Воронежа, которая пострадала из-за падения обломков беспилотника на один из частных домов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, 10 января Воронеж подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников, целями которых оказалось максимальное число гражданских объектов. Одной из пострадавших в результате этого налета стала местная жительница, получившая очень серьезные ранения. Несмотря на проведенную врачами операцию, сохранить пациентке жизнь не удалось.

По информации губернатора, в настоящее время в больнице находится лишь одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двух жителей, получивших порезы во время атаки, после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины запускали беспилотные летательные аппараты типа «Чаклун-В» по жилым районам Воронежа 10 января из Черниговской области. Дроны были оснащены боевой частью в 20 килограммов и поражающими элементами в виде шестимиллиметровых шариков.

