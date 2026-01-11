Реклама

Стало известно о месте запуска украинских БПЛА по Воронежу

Shot: ВСУ запускали БПЛА типа «Чаклун-В» по Воронежу из Черниговской области
Екатерина Щербакова
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Чаклун-В» по жилым районам Воронежа 10 января из Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Беспилотники были оснащены боевой частью в 20 килограммов и поражающими элементами в виде шестимиллиметровых шариков.

В результате атаки ВСУ на Воронеж пострадали четыре человека: у одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Всех пострадавших госпитализировали.

Всего, по данным губернатора Воронежской Александра Гусева, вечером 10 января, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ) было уничтожено 17 беспилотников над городом и областью. Повреждены шесть жилых многоквартирных домов и один строящийся, а также частный дом и несколько автомобилей.

