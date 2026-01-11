Губернатор рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по Воронежу

Гусев: 4 человека пострадали от удара БПЛА ВСУ по Воронежу, повреждены 7 домов

Четыре человека пострадали в ходе удара БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Воронежу. Такие данные привел губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале, уточнив состояние постралавших.

«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все госпитализированы», — написал губернатор российского региона.

По данным Гусева, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ) уничтожили 17 беспилотников над Воронежем и областью. Семь многоквартирных домов получили повреждения окон и фасадов, один из них — строящийся. В двух многоэтажках произошел пожар, который оперативно потушили.

«Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники», — заключил губернатор.

Ранее появилось видео удара украинского беспилотника по многоквартирному дому в Воронеже. По предварительным данным, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир.