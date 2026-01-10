Удар украинского дрона по многоэтажке в Воронеже попал на видео

Удар украинского дрона по многоэтажному зданию в Воронеже попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Отмечается, что кадры были сняты местными жителями. По предварительным данным, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». По словам местных жителей, один из дронов врезался в верхние этажи здания. Над городом прогремели около 20 взрывов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку на регион.