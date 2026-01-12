25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

За последние три месяца прошлого года 25 танкеров сменили флаг на российский. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные S&P Global Market Intelligence.

В публикации говорится, что 18 из 25 танкеров подняли российский флаг в декабре 2025 года. Отмечается, что после захвата пяти нефтяных танкеров и обещания новых военных действий со стороны США мировой флот так называемых теневых танкеров, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, быстро поднимает новый флаг — российский триколор.

WSJ пишет, что переход под российскую юрисдикцию является стратегическим шагом, направленным на обход блокады венесуэльской нефти.

Ранее, по данным издания, администрация Трампа сообщила, что Министерство юстиции разработало новое юридическое заключение, обосновывающее операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.