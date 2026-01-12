Реклама

13:38, 12 января 2026Силовые структуры

У российского вора в законе отняли криминальный титул

В Греции российского вора в законе Назара лишили воровской короны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ПРАЙМ КРАЙМ»

Нижегородские воры в законе Гамлет (Андрей Гамлевский) и Сека (Сергей Разживин) и поддерживающий их авторитет Камо Горьковский (Камо Сафарян) лишили криминального титула своего коллегу 49-летнего Алексея Назарова, известного как вор в законе Назар. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, находящиеся в Греции авторитеты сочли, что Назар не нужен в их рядах. Коронованный в 2014 году Важей Биганшвили и Дато Себискверадзе Назар никак и ничем не отметился. Отмечается, что Важи не стало полтора года назад и в целом удивительно, что Назар так долго оставался в воровской семье.

Не исключено, что титул был дан Назарову в свое время ради соблюдения т.н. «нижегородской квоты». Уроженцы из региона всегда занимали значительное место в преступной иерархии и владели титулами.

Действующими ворами в законе из Нижегородской области являются Новик (Игорь Новиков), Витя Цезарь (Виктор Жаринов), а также Вася Воскрес (Василий Христофоров).

Ранее сообщалось, что лидера преступного мира России Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, заметили на церемонии прощания с авторитетным бизнесменом Виктором Авериным.

