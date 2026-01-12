Безногий боец СВО с «лезущими из швов нитками» ушел из госпиталя в дом престарелых

В Ленобласти лишившийся ног на СВО боец ушел жить в дом престарелых

45-летний россиянин признался, что оказался в социальном учреждении по своей воле. «Я же не знал, что это дом престарелых. Просто искал, где пожить недорого, и чтобы был уход для инвалидов», — пояснил он. Мужчина рассказал, что у него «из швов по сей день нитки лезут», из-за чего надлежащий уход был важным критерием при выборе места проживания.

До переезда в дом престарелых боец почти год находился в госпитале. С 1 октября — с даты «прописки» в социальном учреждении ветеран платит около 60 тысяч рублей в месяц за проживание. На это мужчина тратит то, что заработал за время нахождения в зоне СВО.

Ранее в Тюмени в больнице довели до слез жену лишившегося ног на СВО военнослужащего. Поводом к этому стало отсутствие пандусов для маломобильных граждан, а также то, что жена солдата прошла без очереди. Сам ветеран признался, что случившееся оскорбило его.