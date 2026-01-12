Реклама

Россия
02:54, 12 января 2026Россия

Оператор БПЛА рассказал о преимуществе российских военных в бою

Оператор БПЛА: Оптоволоконные дроны дают военным РФ преимущество в бою
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, заявил РИА Новости оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Южной» группировки войск с позывным Мансур.

По его словам, оптоволокно — это одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется радиоэлектронной борьбой (РЭБ).

«С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах», — подчеркнул боец.

Мансур подчеркнул, что такие дроны способны проникать через окна и двери, действовать внутри зданий, а также поражать технику изнутри — даже через эвакуационные люки. Именно это делает оптоволоконные дроны исключительно эффективными.

Ранее советник главы ДНР рассказал, что российские военные уничтожили взвод элитного подразделения Вооруженных сил Украины. Он отметил, что российским бойцам потребовалось для этого три часа.

    

