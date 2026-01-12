Реклама

Британия решила извлечь выгоду из помощи Украине

Британия разработает для ВСУ ракеты с дальностью полета более 500 километров
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Министр обороны Великобритании Джон Хили

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания разработает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты, целью проекта будет развитие британской оборонной промышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на разработку ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях повышенной угрозы и сильных электромагнитных помех.

«Проект направлен на развитие оборонной промышленности Великобритании, поддержку инноваций и роста, а также на усиление поддержки Украины до 2026 года», — отметили в британском правительстве.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что воздушная тревога из-за удара российской баллистической ракеты «Орешник» застала его недалеко от Львова. Он добавил, что пережитая им ситуация была «серьезным моментом».

