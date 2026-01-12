Дочь Пескова опубликовала фото с целующим ее мужчиной на отдыхе в Абу-Даби

Дочь Пескова Елизавета опубликовала фото с целующим ее мужчиной в Абу-Даби

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета показала фото с целующим ее мужчиной на отдыхе в Абу-Даби. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер отметила 28-летие в компании семьи, выбрав для празднования блестящее вечернее платье черного цвета. Пескова позировала с букетом роз, а на некоторых фото ее целовал мужчина. В описании к посту девушка не уточнила личность спутника.

«Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь», — заключила она в публикации.

Ранее Пескова неоднократно опровергала слухи о своем замужестве. Однако в декабре 2022 года в сети ее спутником называли бизнесмена Руслана Голбазова.