10:59, 12 января 2026

Доктор Мясников обратился к «бухавшим до упаду и съевшим три ведра холодца» россиянам

Врач Мясников заявил, что переедание не приводит к поражению печени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обратился к людям, переедавшим на новогодних праздниках, и развеял миф о печени. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что многие люди интересуются тем, как правильно чистить печень после обильного застолья. Однако, по словам доктора, переедание не приводит к поражению этого органа.

«Вы можете бухать две недели, просто до упаду. Вы можете съесть три ведра холодца, и так далее. И вы можете вызвать себе проблемы желчевыводящих путей, в основном панкреатит, гастрит. Вы не можете печень испортить», — объяснил специалист.

Он добавил, что боль в животе и отрыжка необязательно сигнализируют о проблемах с печенью.

Ранее Мясников назвал завет отца, помогающий ему избежать похмелья. По словам доктора, родитель советовал ему не пить после девяти вечера.

