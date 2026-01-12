Джорджа Клуни высмеяли со сцены «Золотого глобуса»

Актер Дон Чидл пошутил над Джорджем Клуни во время церемонии «Золотой глобус»

Американского актера Джорджа Клуни высмеяли со сцены во время церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом пишет Daily Mail.

Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» и фильмов киновселенной Marvel Дон Чидл вместе с Клуни поднялся на сцену, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший фильм (драма)». Чидл обратился к сидящему в зале актеру Тимоти Шаламе и уточнил его возраст, после чего заявил Джорджу: «Ему было три года, когда ты в последний раз получал награду».

Клуни возразил, что ему вручали статуэтку не так давно, и предложил перейти к оглашению номинантов. В ответ Чидл воскликнул: «Вперед, Бэтмен!», упомянув одну из наиболее спорных ролей Джорджа. Фильм «Бэтмен и Робин» с его участием вышел в 1997 году и получил 11 номинаций на анти-премию «Золотая малина», включая категорию «Худший экранный дуэт».

За день до этого Клуни был удостоен награды за лучшую мужскую роль на церемонии Movies for Grownups Awards, проводимой Американской ассоциацией пенсионеров. «Я смог выиграть только потому, что Тимоти Шаламе слишком молод», — пошутил актер.

Ранее стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», высмеяла актера Леонардо Ди Каприо за романы с молодыми женщинами.