Кот из России оказался самым красивым в мире

Абиссинского кота из России признали самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации кошек.

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк набрал более 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. У нее 18,5 тысячи баллов. Третье место заняла британская короткошерстная кошка из Республики Беларусь.

В предварительном рейтинге 2026 года пока также лидирует кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.

В конкурсе участвовали полторы тысячи питомцев со всего мира.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года кота по кличке Бакарди признали самым красивым в мире на Всемирной выставке кошек в норвежском городе Осло. Его наградили в специальной категории для кастрированных котов.