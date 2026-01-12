Макрон поддержал протестующих в Иране

Макрон осудил действия властей Ирана и поддержал протестующих

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия властей Ирана и поддержал протестующих. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я осуждаю государственное насилие, которое слепо наносит удар по иранским женщинам и иранцам, которые мужественно требуют уважения своих прав», — говорится в публикации.

Он добавил, что поддерживает участников массовых протестов, которые требуют «уважения основных свобод».

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Лариджани, в котором осудил попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Исламской Республики.