Мир
19:39, 12 января 2026

Шойгу созвонился с секретарем Совбеза Ирана

Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Ирана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / Pool / ТАСС

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Лариджани, в котором осудил попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела Исламской Республики. Об этом передает ТАСС.

«12 января секретарь СБ России Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (...) Он решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Исламской Республики», — отмечается в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза России.

Также Шойгу выразил Лариджани соболезнования в связи с многочисленными жертвами из-за вспыхнувших по всей стране протестов. В ходе беседы секретарь СБ РФ подчеркнул, что «Москва готова развивать двустороннее сотрудничество с Тегераном». Стороны условились продолжать контакты, а также координировать позиции «для обеспечения безопасности».

Ранее спикер иранского парламента (меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов ответить на возможную атаку США на Исламскую Республику и преподать Трампу «незабываемый урок».

