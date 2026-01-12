Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Ранее ушедший из России Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак

Немецкий автогигант Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заявка была подана в ведомство в сентябре, и Роспатент принял решение о регистрации.

Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в РФ, а также различных запчастей к машинам.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz в 2025 году столкнулся с девятипроцентным падением продаж. Соответствующий показатель опустился до 1,8 миллиона единиц. Причиной динамики стала сложная ситуация на мировом рынке. Например, в Китае продажи просели на 19 процентов, а в США — на 12 процентов.