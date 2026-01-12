Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
23:21, 12 января 2026Авто

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Ранее ушедший из России Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкий автогигант Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал товарный знак в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заявка была подана в ведомство в сентябре, и Роспатент принял решение о регистрации.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в РФ, а также различных запчастей к машинам.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz в 2025 году столкнулся с девятипроцентным падением продаж. Соответствующий показатель опустился до 1,8 миллиона единиц. Причиной динамики стала сложная ситуация на мировом рынке. Например, в Китае продажи просели на 19 процентов, а в США — на 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию

    Киев погрузят во тьму

    ВСУ атаковали семь регионов России

    США начали готовиться к нападению на Иран

    В России оценили возможный захват Гренландии США

    Зеленский одобрил похищение военных ВСУ

    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok