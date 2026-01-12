Реклама

18:24, 12 января 2026Экономика

Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

WSJ: В 2025 году продажи автомобилей Mercedes-Benz упали на 9 %
Кирилл Луцюк

Фото: Christoph Steitz / Reuters

Немецкий автогигант Mercedes-Benz в 2025 году столкнулся с девятипроцентным падением продаж. Об этом со ссылкой на документы компании сообщило издание Wall Street Journal (WSJ).

Соответствующий показатель опустился до 1,8 миллиона единиц. Причиной динамики стала сложная ситуация на мировом рынке. Например, в Китае продажи просели на 19 процентов, а в США — на 12 процентов.

В конце октября 2025 года сообщалось, что по итогам первых девяти месяцев 2025 года прибыль концерна Mercedes-Benz упала вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. Главными причинами обрушения прибыли представители концерна назвали негативное влияние импортных пошлин, введенных властями США в отношении европейского автопрома, заметное падение спроса на автомобили на ключевых рынках сбыта (Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай), а также расходы на меры по повышению эффективности производственных процессов.

