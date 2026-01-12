Москвичам предсказали снег

Синоптик Леус: Москва окажется под влиянием центральной части южного циклона

В понедельник, 12 января, столичный регион окажется под влиянием центральной части очередного южного циклона. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Циклон сохранит в небе плотные поля облаков, вызовет снег и повысит температуру. На юго-востоке и востоке области местами возможен гололед. Температура воздуха в городе минус 2-4 градусов, по области минус 1-6 градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 13 января, ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, к утру температура опустится до минус 6-8 градусов, днем постепенное понижение температуры продолжится.

Ранее москвичам пообещали серьезное похолодание к празднику Крещения, 19 января. Температура опустится до минус 20-25 градусов.