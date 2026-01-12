Мужчин предупредили о сильнее всего бьющем по потенции факторе

Врач Якупов: Хронический недосып влияет на потенцию мужчины сильнее, чем возраст

Невролог, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов предупредил мужчин о факторе, который сильнее всего влияет на сексуальное здоровье. О нем врач рассказал «Ленте.ру».

Якупов рассказал, что хронический недосып — один из главных факторов, которые провоцируют проблемы с мужским здоровьем. По его словам, результаты последних исследований подтверждают: у мужчин, которые спят меньше семи-восьми часов и часто просыпаются ночью, более низкий уровень гормона тестостерона.

«Если мужчина спит недопустимо мало, уровень тестостерон падает, а кортизола — гормона стресса — резко растет. На этом фоне развиваются проблемы с потенцией», — заявил специалист.

Как объяснил врач, тестостерон преимущественно вырабатывается во время фазы глубокого сна. За ночь человек должен пройти четыре-пять циклов, каждый из которых включает этот этап. Если этого не происходит, уровень тестостерона начинает падать. Он отметил, что согласно исследованиям, даже одна неделя сна менее пяти часов в сутки способна снизить уровень тестостерона на 10-15 процентов.

Кроме того, недостаток сна провоцирует метаболический сбой и ожирение — из-за нарушенного контроля аппетита и повышенного уровня стрессовых гормонов, а это усиливает проблемы с потенцией. «В итоге мужчина попадает в ситуацию, где недосып, стресс и гормональный дисбаланс усиливают друг друга. А это прямой путь к эректильной дисфункции», — предупредил специалист.

