Мужчин предупредили об опасных причинах эректильной дисфункции

Уролог Журавский: Эректильная дисфункция может быть симптомом болезней сердца

Уролог-андролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский рассказал, при каких опасных болезнях может появляться эректильная дисфункция. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Журавский предупредил, что проблемы с потенцией могут появляться при болезнях сердца и сосудов — прежде всего атеросклероза и гипертонии. Из-за них нарушается кровообращение органов малого таза, что, в свою очередь, приводит к ослаблению или полной потере эрекции.

Проблемы с потенцией также могут быть связаны с нарушениями гормонального фона и эндокринными заболеваниями, в том числе болезнями щитовидной железы, сахарным диабетом и ожирением. Особую опасность в этом плане представляет дефицит тестостерона — главного мужского гормона, регулирующего либидо и отвечающего за качество эрекции.

Другими возможными причинами уролог назвал заболевания мочеполовой системы и психологические проблемы. «Эмоциональное напряжение, стресс, психологические травмы, неудачный опыт в сексуальной жизни — эти факторы способны порождать неуверенность в себе и страх перед интимной близостью. Достичь качественной эрекции и получить удовольствие от секса в этом случае может быть очень непросто», — предупредил специалист.

Ранее реаниматолог Наталия Зайцева раскрыла необычный способ восстановления эрекции. Насыщение мужчины кислородом под высоким давлением (гипербарическая оксигенация, ГБО) эффективно помогает при лечении простатита, мужского бесплодия и проблем с потенцией, заявила она.