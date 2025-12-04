Раскрыт необычный способ восстановления эрекции

Врач Зайцева: Гипербарическая оксигенация помогает восстановить эрекцию

Насыщение пациента кислородом под высоким давлением (гипербарическая оксигенация, ГБО) эффективно помогает при лечении простатита, мужского бесплодия и проблем с потенцией, рассказала «Газете.ру» врач-анестезиолог, реаниматолог Наталия Зайцева.

«Для мужского организма кислород играет решающую роль — от его достаточного поступления зависит работа простаты, качество сперматогенеза и сексуальная функция в целом», — пояснила специалист.

По ее словам, такой метод воздействует одновременно на воспаление, микроциркуляцию и регенерацию тканей. Врач пояснила, что процедура ГБО усиливает приток кислорода к тканям, стабилизирует гормональный фон и положительно влияет на качество спермы.

Однако, по словам Зайцевой, этот метод не заменяет основное лечение, а только помогает ему, особенно если другие варианты не сработали. Проводить процедуру можно только по назначению доктора.

Ранее диетолог Ренато Лобо посоветовал мужчинам включить в рацион несколько продуктов, благодаря которым можно улучшить результаты в постели. По словам Лобо, мужчинам необходимо употреблять яйца, шпинат, лосось и тунец, поскольку они оказывают положительное влияние на гормональный профиль, в том числе повышают уровень тестостерона.