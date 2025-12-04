Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:25, 4 декабря 2025Забота о себе

Раскрыт необычный способ восстановления эрекции

Врач Зайцева: Гипербарическая оксигенация помогает восстановить эрекцию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Насыщение пациента кислородом под высоким давлением (гипербарическая оксигенация, ГБО) эффективно помогает при лечении простатита, мужского бесплодия и проблем с потенцией, рассказала «Газете.ру» врач-анестезиолог, реаниматолог Наталия Зайцева.

«Для мужского организма кислород играет решающую роль — от его достаточного поступления зависит работа простаты, качество сперматогенеза и сексуальная функция в целом», — пояснила специалист.

По ее словам, такой метод воздействует одновременно на воспаление, микроциркуляцию и регенерацию тканей. Врач пояснила, что процедура ГБО усиливает приток кислорода к тканям, стабилизирует гормональный фон и положительно влияет на качество спермы.

Однако, по словам Зайцевой, этот метод не заменяет основное лечение, а только помогает ему, особенно если другие варианты не сработали. Проводить процедуру можно только по назначению доктора.

Ранее диетолог Ренато Лобо посоветовал мужчинам включить в рацион несколько продуктов, благодаря которым можно улучшить результаты в постели. По словам Лобо, мужчинам необходимо употреблять яйца, шпинат, лосось и тунец, поскольку они оказывают положительное влияние на гормональный профиль, в том числе повышают уровень тестостерона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

    Итальянских наемников пригласили провести уроки в школах Украины

    В США заявили о моральной победе над Украиной

    В Китае скопировали немецкого «Боксера»

    У НАТО не оказалось плана «Б» на случай отказа США от помощи Украине

    Раскрыт необычный способ восстановления эрекции

    Названа альтернатива полной блокировке WhatsApp

    В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

    54-летняя телеведущая вышла в свет в оголяющем ягодицы наряде

    Врач тайно снимал девочек и женщин в бассейне и палатах больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok